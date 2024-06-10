الكونغو الديمقراطية: "داعش" يقتل ما لا يقل عن 72 شخصا في 4 أيام

أفاد مسئولون محليون بإقليم "بيني" بمقاطعة "كيفو الشمالية"، بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بأن مليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة، التابعة لتنظيم "داعش"، شنت هجمات على عدة قرى تابعة للمنطقة مما أسفر عن مقتل ما لا يقل 72 شخصا.

وأوضح المسئولون - وفقا لوسائل إعلام محلية اليوم /الاثنين/ - أن منتسبي القوات الديمقراطية المتحالفة شنوا سلسلة هجمات على القرى التابعة لتجمع "باسواجا ـ ماديوي" بإقليم "بيني" في الفترة من الثلاثاء 4 إلى الجمعة 7 من الشهر الجاري مما أسفر عن سقوط هذا العدد من الضحايا.

وقام متطوعون، برفقة الجيش الكونغولي، بحصر عدد ضحايا الهجمات وأوضحوا أن مليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة قامت بقتل 42 مدنيا في قرية "ماسالا" و30 مدنيا آخرين في قرى "ماساو" و"مونونزي" و"كابويك" و"مانليس". وأضاف هؤلاء أن المهاجمين استولوا على 25 دراجة نارية وأحرقوا عدة منازل خلال هجماتهم.

وأشار مسئولو إقليم "بيني" إلى أن سكان القرى التي تعرضت للهجوم فروا من منازلهم ولجأوا إلى عدة أحياء في الجزء الغربي من مدينة "بيني" خوفا من عودة المليشيات مرة أخرى.

في السياق ذاته، وصلت عناصر من القوة المشتركة للجيشين الكونغولي والأوغندي إلى القرى التي تعرضت للهجوم لتأمين المنطقة وملاحقة عناصر مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة".

من جانبها، أشارت تنسيقية المجتمع المدني في إقليم "بيني" إلى مقتل 123 مدنيا في هجمات مختلفة نسبت إلى مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" منذ 3 مايو الماضي.