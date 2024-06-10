وزير الخارجية الأمريكي يصل مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة للمشاركة في مناقشات بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي سياق أخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا إلهام علييف رئيس أذربيجان بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

وقال الرئيس السيسي : لقد كانت الملفات الإقليمية حاضرة بقوة.. في مباحثاتي مع فخامة الرئيس الأذربيجاني.. وفي القلب منها "القضية الفلسطينية".. التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة.. حيث استعرضت خلال مباحثاتنا.. الجهود المصرية لإنفاذ المســاعدات الإنســـانية لأهالـي قطـــاع غـــزة.. والتوصل لوقف إطلاق النار.. حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة.. على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".. وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.. وإحلال السلام والتعايش في المنطقة.. بدلًا من الحروب والدمار والخراب.

