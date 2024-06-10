ads
الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء العراقي: فلول الإرهاب لم تعد تشكل خطرا على وجود الدولة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، أن فلول الإرهاب لم تعد تشكل خطرا على وجود الدولة العراقية، مشيدا بالوقفة التلاحمية التي التف فيها الشعب العراقي حول قواته المسلحة لتطهير الأرض من عصابات داعش الإرهابية.


وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "الانتصار على داعش كان ولا زال، منجزا ثمينا أكد ترابط شعبنا، ورسخ قدرنا التاريخي في العيش المشترك المتآخي، وخرجنا من التجربة ونحن أقوى وأشد إصرارا على المضي بإعمار العراق وتطويره وتنميته، وتنشئة أجيال تحمل المسؤولية وتنظر إلى المستقبل الواعد باقتدار وتمكن".


وأضاف "استطاع العراقيون، بتضحياتهم وبمساعدة الأصدقاء والشرفاء، أن يكسروا موجة التطرف والإرهاب في أقبح صورها وأشدها وحشية، وأن ينجزوا هذا النصر الحضاري نيابة عن العالم الحر"، لافتا إلى أن "فلول الإرهاب لم تعد تشكل خطرا على وجود الدولة العراقية".

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني فلول الإرهاب الدولة العراقية