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الإثنين 10 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

ضبط أحد الأشخاص
ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالنصب والإحتيال
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى مجال تجارة العطارة
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (تاجرى "عطارة") بتضررهما من (آخر- مقيم بدائرة القسم ) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والتحصل منهما على بضائع بقيمة مالية بلغت أكثر من 
(6 مليون جنيه) نظير إستثمارها فـى مجال تجارة العطارة إلا أنه لم يقوم بسداد ثمن تلك البضائع أو ردها إليهما.
 عقب تقنين الإجراءات  أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية المنصورة بالنصب والإحتيال أجهزة وزارة الداخلية ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالنصب والإحتيال