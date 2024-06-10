ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى مجال تجارة العطارة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (تاجرى "عطارة") بتضررهما من (آخر- مقيم بدائرة القسم ) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والتحصل منهما على بضائع بقيمة مالية بلغت أكثر من

(6 مليون جنيه) نظير إستثمارها فـى مجال تجارة العطارة إلا أنه لم يقوم بسداد ثمن تلك البضائع أو ردها إليهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.