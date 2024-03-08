بايدن: قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني ومليوني تحت القصف في غزة

قال الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الظروف في قطاع غزة "مفجعة"، حيث قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن بالإضافة إلى مليوني فلسطيني تحت القصف الإسرائيلي.

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت دون توقف للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد الرئيس الأمريكي، على إن إسرائيل تتحمل مسؤولية حماية المدنيين الأبرياء في غزة، وعلى ضرورة وصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

كما أضاف بايدن، أن المساعدات الإنسانية لغزة لا يمكن أن تكون مجرد اعتبار ثانوي أو ورقة مساومة.

وقال جو بايدن، أن حل الدولتين هو أكبر ضمان حتى يحل السلام على الشعب الفلسطيني والإسرائيلي، ويوقف الحرب ويمنع إطلاق النار بين الشعبين.