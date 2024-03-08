ميلان ينجو من صحوة سلافيا براج في الدوري الأوروبي

نجا فريق ميلان الإيطالي من صحوة نظيره سلافيا براج التشيكي، بالفوز عليه برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الخميس، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

تقدم الروسونيري على ضيفه التشيكي بثلاثية مقابل هدف في الشوط الأول، الذي شهد حالة طرد مبكرة في الدقيقة 26، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ماليك ضيوف لاعب سلافيا براج.

افتتح الفرنسي أوليفييه جيرو التهديف في المباراة، برأسية في الدقيقة 34، قبل أن ينجح فريق الضيوف في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 36 عن طريق ديفيد دوديرا.

ولكن أعاد تياني ريندرز ميلان للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 44، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ثم عزز لوفتس تشيك تقدم العريق الإيطالي بالهدف الثالث في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني، سجل إيفان سكرانز هدف سلافيا براج الثاني، لتصبح النتيجة 3-2.

ولكن قتل الأمريكي كريستيان بوليسيتش، أحلام الضيوف برابع الأهداف في الدقيقة 85، لينجو ميلان من فخ سلافيا براج.