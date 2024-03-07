ميلان بقوته الهجومية أمام سلافيا براج في الدوري الأوروبي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سلافيا براج التشيكي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق ميلان، اليوم الخميس، نظيره سلافيا براج على ملعب سان سيرو، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الروسونيري، المباراة بقوته الهجومية المعتادة، حيث يتواجد الفرنسي أوليفييه جيرو رأس حربة في الخط الهجومي، ويعاونه البرتغالي رافائيل لياو والأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ويجلس الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على مقاعد بدلاء الفريق الإيطالي، حيث يبدأ على حسابه ياسين عدلي بجانب لوفتس تشيك.

تشكيل ميلان لمواجهة سلافيا براج

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: فلورينزي - سيمون كيير - جابيا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ياسين عدلي - ريندرز - لوفتس تشيك

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافائيل لياو.