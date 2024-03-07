البنتاجون: الولايات المتحدة تعمل جاهدة على منع أي تصعيد في المنطقة

في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، صرح الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بأن التوترات بين إسرائيل وحركة حماس تتطلب تنسيقًا وثيقًا مع الشركاء الدوليين في المنطقة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة على منع أي تصعيد في المنطقة وضمان استقرارها.

وفيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أوضح رايدر أن البنتاجون يروج لاستخدام الطرق البرية كوسيلة فعالة لتوصيل المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قدمت مبلغًا قدره 180 مليون دولار لمساعدة القطاع.

ومن جانب آخر، أكد رايدر أهمية التواصل المستمر مع الشركاء في المنطقة لتجنب تصاعد التوترات بين إسرائيل ولبنان، لافتًا إلى أن البنتاجون بدأ عمليات الإنزال الجوي لتقديم المساعدات إلى غزة وتسهيل عمليات إيصالها بشكل آمن.

وختم رايدر بالتعبير عن قلقه بشأن التصعيد الذي شهدته المنطقة منذ أحداث 7 أكتوبر، مؤكدًا على ضرورة الجهود المشتركة للحفاظ على الاستقرار وتجنب المزيد من التصعيدات.