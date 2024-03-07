ورشة عمل لتنمية المهارات المهنية والتوظيفية لطلاب جامعة الدلتا

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية، اليوم،ورشة عمل تعريفية داخل مركز التطوير المهنى، الذى بصدد ان تفتتحه، برئاسة الدكتور عربى السيد كشك؛ لتنمية المهارات المهنية والتوظيفية لطلاب الجامعة وخريجيها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وفق بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين.

تضمنت فعاليات الورشة التعرف على طلاب الجامعة ومعرفة مايسعى الطلاب الى تحقيقه وانجازه، ومايحتاجونه لتحقيق ذلك، اضافة الى تقديم مجموعة من الأنشطة التفاعلية التى تساعدهم فى صقل مهارات التعاون والعمل الجماعى، القيادة،التواصل،تنمية المهارات الشخصية والمهنية واللغوية ، ريادة الأعمال والإبتكار ،واتخاذ قرار سريع لحل المشكلات الطارئة.

من جانبه،اكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة ،ان انشاء المركز يدعم خطة الجامعة المستقبلية فى تأهيل خريجيها لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل وتحقيق الريادة والتميز ، وتقديم خدمة تعليمية متكاملة

واوضح ان هدف المركز تنمية مهارات طلاب الجامعة فى تخطيط مسارهم المهنى، وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة للإلتحاق بسوق العمل المعاصر، فضلًا عن التنسيق مع مجتمع الشركات والأعمال ؛لتوفير فرص تدريبية ومهنية وبرامج التعلم التجريبي للطلاب ، والوصول الى رواد الأعمال وبناء بيئة ايجابية تدعمهم وتنمى قدراتهم، وتحسن نتائجهم.

IMG-20240307-WA0201