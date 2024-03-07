بقيادة رونالدو.. النصر يتعادل مع الرائد في الشوط الأول

تعادل فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع ضيفه الرائد بهدف لمثله في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد رونالدو في التشكيل الأساسي للعالمي، ويقود الهجوم رفقة السنغالي ساديو ماني، وكاد أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 24.

افتتح كريم البركاوي، التهديف في الدقيقة 18، ليضع الضيوف في المقدمة، قبل أن يسجل أيمن يحيى هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 24، بعدما استغل كرة رونالدو التي اصطدمت بالقائم في الدقيقة 24، ليحولها داخل شباك الرائد.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 53 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ62 نقطة، بينما يتواجد الرائد في المركز الخامس عشر وفي رصيده 20 نقطة.