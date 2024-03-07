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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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تفاصيل لقاء اللواء محمود توفيق بوزير داخلية جنوب السودان

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
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إستقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، نظيرته أنجلينا جانى تينى
وزيرة الداخلية بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق  خلال زيارتها الرسمية لجمهورية مصر العربية.
وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين 
وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك، حيث صرحت الوزيرة الضيفة بأن زيارتها للقاهرة تأتى فى إطار العلاقات المتميزة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين الشقيقين.

 وأكدت إهتمام بلادها بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية  فى شتى مجالات العمل الأمنى وبخاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تطلعها إلى تعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.
ومن جانبه أعرب محمود توفيق - وزير الداخلية - عن ترحيبه بزيارة وزيرة داخلية جنوب السودان للقاهرة والتى تأتى فى إطار الروابط الوثيقة التى تجمع شعبى وحكومتى البلدين، مؤكدًا على حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الجنوب سودانية إلتزامًا منها بدعم رسالة الأمن فى كافة الدول الأفريقية الشقيقة.

 كما رحب سيادته بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بين الجانبين، مُشددًا على حتمية تضافر الجهود الأمنية فى ظل التطورات التى إستجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.

وزيرة الداخلية بدولة جنوب السودان لجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية