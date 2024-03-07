جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول الجوانب العملية والنظرية لتقنية زراعة الأنسجة النباتية

نظّمت وحدة الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط، ورشة عمل بعنوان: " أسس زراعة الأنسجة النباتية- الأساس النظري والتطبيق العملي"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عبدالفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، جهود معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة، في تنظيمه لورشة تمد المهتمين بزراعة الأنسجة النباتية؛ بالأسس النظرية والعملية لزراعة الأنسجة النباتية؛ بإعتبارها محور مهم فى حماية النباتات المهددة بالإنقراض، والمحافظة على التنوع الحيوي، وتعزيز الإستدامة فى الإنتاج الزراعي؛ مما يسهم فى تحقيق العديد من الفوائد الإقتصادية للدولة، ويخدم أهدافها، وخطتها نحو التنمية الزراعية المستدامة.

وأكد المنشاوي؛ أهمية موضوع الورشة والتى تستهدف الباحثين، والمهندسين الزراعيين، والمهتمين بتقنية زراعة الأنسجة، وتوضيح دورها فى الحفاظ على الخلايا النباتية، أو الانسجة، أو الأعضاء، وإكثارها فى ظروف ملائمة؛لإنتاج نباتات معدلة وراثيًا ومقاومة للأمراض.

قام بتنظيم الورشة الدكتور علاء حامد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أحمد رئيس قسم البيوتكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة مروة طلعت المهدى بقسم الفاكهة بكلية الزراعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال بدر؛ أن الورشة تعد أحد الأنشطة المهمة التى تهتم بها جامعة أسيوط لصقل الجانب العلمي، والنظري، فى واحدة من أهم التقنيات الحديثة والحيوية فى علوم النبات وهى زراعة الأنسجة النباتية، وذلك بدءًا من تصميم معمل زراعة الأنسجة، وتجهيز البيئات الغذائية ومنظمات النمو، وآليات إكثار النبات، ووسائل نجاح هذه التقنية على المستوى التجاري، والتغلب على التحديات التى تواجه تطبيقها، موجهًا بضرورة استخدام هذه التقنية فى الرسائل العلمية وكذلك نشر الأبحاث دوليًا.

وحول تفاصيل الورشة؛ أشار الدكتور عمرو عبدالفتاح؛ ان الورشة تضمنت جانبين؛ نظري، وعملي، وتناول الجانب النظري محاضرات حول: أهمية زراعة الأنسجة النباتية، وكيفية تصميم معمل زراعة الأنسجة، البيئة الغذائية والتعقيم، مراحل الإكثار الخضرى الدقيق، الأنواع المختلفة لمزارع الأنسجة النباتية، أما الجانب العملي، فتضمن محاضرات عملية وتطبيقية حول: تحضير وتعقيم البيئة الغذائية، تجهيز الأجزاء النباتية من مصادر مختلفة وزراعتها، التدريب على تجديد المزارع والتطبيقات المختلفة، وبدء عملية الأقلمة.