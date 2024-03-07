أنور عبد المغيث: "جودر" تحدي ما بعد "الاختيار" لياسر جلال رمضان 2024

كشف أنور عبد المغيث مؤلف مسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال والمقرر عرضه فى الماراثون الدرامى الرمضانى المقبل ان العمل يعد تحدى ما بعد الاختيار ٣ الذى جسد فيه ياسر جلال شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل توليه حكم البلاد و قبل ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

وقال عبد المغيث فى تصريح خاص للبوابة نيوز “جودر” كان مشروع مؤجل بينه وبين ياسر جلال قبل مسلسل الاختيار٣ ولكن كل منهما انشغل وتأجلت الفكرة، مشيرا إلى أن رمضان ٢٠٢٤ كان وقت جيد لتنفيذها لان ياسر جلال كان أمامه تحدى كبير جدا بعد مسلسل الاختيار وكيف يعود لجمهوره بعد تقديمه لشخصية مهمة واحداث مهمة وخاصة أنه نجح نجاحا مدهشا خلال العمل وتفوق فى أداء الشخصية.

وتابع انور عبد المغيث حديثة قائلا أن مسلسل “جودر” ملىء بالتحديات والتحدى الاول له كمؤلف كيف يقدم عملا مختلفا جدا مع ياسر جلال فى رمضان ٢٠٢٤ الذى نجح نجاحا كبيرا فى مسلسل" الاختيار٣"، مشيرا إلى أنه تعاون معه من قبل فى خمس اعمال فنيه.

ويعد "جودر" التعاون السادس بينهما موضحا إلى أن التحدى يكمن أيضا تعامله مع نجم فاهم فى صنعته وفنان شديد الرقى والالتزام ومعجون فن وموهبة ولم يستنفذ كل قدراته.

أما التحدى الثانى أن هناك من سبقوا من أساتذة كبار فى تقديم الف ليلة وليلة فلابد من الطرح الجديد والمختلف بالإضافة للتشويق.

وأوضح عبد المغيث انه يهتم بفكرة البطل الشعبي و”جودر" يركز على فكره البطل الشعبي واهميه البطوله في حياتنا ولابد ان نرى ذلك في انفسنا وفي الواقع فيجب ان نرى داخل المجتمع لحظه بطوله حقيقيه لانها تستفز مشاعر الانسان وتخلق مثل اعلى واخلاقي بداخله ومن هنا تبدا اهميه البطل الشعبي وللاسف عدد كبير يخلط بين بطل الاكشن والبطل الشعبي فالبطل الشعبي لا يدخل معارك من أجل مصالح شخصيه انما تحركه قضيه شريفه جدا تهتم بناسه وبأهله وتسجل لحظه تاريخيه في تاريخه وفى حياته ومن هنا جاءت فكره المختار والذى يقدم دور استثنائي وهنا تكمن اهميه البطل الشعبي الذى يجسدها “جودر ”والنجم ياسر جلال خلال رمضان 2024 وهذا تحدي كبير.

واضاف عبد المغيث التحدى الثالث فى جودر ولياسر جلال هو كيف يكسر الانطباع الذي انطبع في اذهان الجمهور بعدما قدم دور صعب جدا فى الاختيار ٣ والصعوبة ان الرئيس على قيد الحياة ويتابع العمل مما شكل مسؤلية على ياسر جلال فمثلا النجم احمد زكي جسد شخصية الزعيم جمال عبد الناصر وجسد شخصيه الزعيم انور السادات ولكن بعدما رحلوا عن الحياه بينما كان تحدي كبير جدا لياسر جلال انه يجسد شخصيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو عايش ويتابع العمل وفعلا نجح ياسر جلال نجاحا كبيرا.

والتحدي الخفي داخل هذا التحدي، إزاي ياسر بعد ما قدم شخصيه رئيس الجمهوريه صعب انه هيقدر يعمل اي شخصيه عاديه بعد الاختيار فكان تحدي كيف يعود بشخصيه قويه وهناك محظورات عليه تمنعه من تقديم اى شخصية لذلك كان جودر اختيار موفق ونعد الجمهور من خلال البوابة نيوز بان “جودر” سيكون عملا مليئا بالتشويق والشغف الانساني في الف ليلة وليلة بطولة النجم ياسر جلال.

ومسلسل «جودر» تأليف انور عبد المغيث واخراج اسلام خيرى وبطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، ياسمين رئيس، تارا عماد، عبدالعزيز مخيون، وليد فواز، ياسر الطوبجي، على صبحي، عايدة رياض، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون.