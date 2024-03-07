3 عروض ضمن موسم نوادي المسرح بالدقهلية.. تعرف عليهم

شهد المسرح المكشوف بقصر ثقافة الطفل بالمنصورة ثلاث عروض مسرحية، ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر".

جاء العرض الأول بعنوان "وصفة للاستمتاع بالقتل"، وتدور أحداثه حول سيطرة الذكاء الاصطناعي بوصفه شكلا من أشكال مفهوم ما بعد الإنسان، يتلاشى فيه تعزيز قدرة الإنسان من خلال مناقشة العلاقة مابين الإنسان والتطور ما بعد الثورة الصناعية، الذى يفضي إلى مزيد من الأزمات والمعاناة والآلام، وهو من تأليف فرانشيسكا فيرناندو وإخراج عبد الله إسماعيل.

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "دم السواقي"، تأليف بكري عبد الحميد، إخراج أحمد فوزي، استلهم فيه المؤلف الحكايات الشعبية الثلاثة "شفيقة ومتولي، حسن ونعيمة، ياسين وبهية"، والتي مزج بينها جميعًا وأعاد قراءة تلك الحكايات برؤية جعلت من تيمة الظلم هي الرابط بينها، ليؤكد المؤلف في نصه هذا على أن "السواقي" تدور وتستمر في الدوران ناسجة في كل يوم حكاية جديدة مشابهة، ومع الدوران تزيد مساحات الدم الملطخة لتلك "السواقي"، وتنهي حياة بشر بدلًا من أن تمنح بدورانها المياه شريان الحياة .

بينما جاء العرض الثالث بعنوان "بلا أهمية"، إعداد أحمد حتحوت وإخراج حسن سمك، ومقتبس عن قصة "حديقة الحيوان" للكاتب الأمريكي إدوارد ألبي،، وتدور أحداثه حول فلسفة الصراع مع النفس من أجل النفس، من خلال "توم" شخص ذو منصب وصاحب أموال، برغم ذلك يرى أنه بلا أهمية في عمله وبيته ولا يستطيع أن يتخذ قرارا لنفسه، و"جيري" الذى صارعته الحياة كثيرا وتتوالى الأحداث فى إطار الصراع النفسي الداخلي بين "توم وجيري".

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتأتي ضمن عروض إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر.

ويشهد إقليم شرق الدلتا هذا الموسم تقديم 36 عرضا مسرحيا منها 10 عروض لفرع ثقافة دمياط، 12 لفرع ثقافة الشرقية، 14 عرضا لفرع ثقافة الدقهلية يستمر عرضها حتى 8 مارس الحالي.

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