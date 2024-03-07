بعد توفير الدولار.. ميناء السخنة يفرج عن السلع المحتجزة

الخميس 07/مارس/2024 - 02:05 م

شهد ميناء السخنة بمحافظة السويس، اليوم الخميس ، الافراج الجمركى عن المئات من البضائع والسلع المحتجزة داخل الميناء تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزارء ، ذلك عقب التدفقات الدولارية على عدد من المشاريع وخصوصا صفقة رأس الحكمة، ذلك للمساهمة فى توازن الاسعار وخفضها .

أجرى مسئولى الجمارك بميناء السخنة ، كافة التسهيلات من أجل الإفراج عن السلع وخصوصا الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج وسط تامين من قوات الادارة العامة لتأمين محور قناة السويس.

ومن المتوقع ان يقوم اجراء الافراج الجمركى على استعادة توازن الاسعار وانخفاضها فى الاسواق مرة أخرى .

قال مسئول بميناء السخنة، إن سرعة الإفراج يساهم فى التخفيف عن المستوردين من أعباء الأرضيات والغرامات وتقليص زمن الافراج الجمركى وتقليل عملية الاستيراد والتصدير وتحفيز الاستثمار من من خلال تطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، على نحو يحمي الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.

وأشار إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة، سوف يساهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، بما فى ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ على نحو يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.