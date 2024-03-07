قصة إنشاء حديقة الازهر.. أجمل حدائق العالم

حديقة الأزهر تعد إحدى أضخم حدائق القاهرة الكبرى وواحدة من أكبر وأجمل حدائق العالم.و تقع على مساحة 80 فدان، وتم م الإعلان عن المشروع في عام 1984 وافتتحت للزائرين في عام 2005 حيث استغرق إنشاؤها ما يقرب من 7 أعوام بتكلفة إجمالية تزيد على 100 مليون جنيه تحملتها مؤسسة أغاخان للعمارة الإسلامية.

.ادرجت حديقة الأزهر من د الحديقة كواحدة من أكبر ستين مكانا عامً في العالم بواسطة

وتم إنشاءها ابواسطة برنامج دعم المدن التاريخية التابع لـ صندوق الآغا خان للثقافة، وهو كيان تابع لـ شبكة الآغا خان للتنمية. تم تطوير الحديقة بتكلفة تزيد عن 30 مليون دولار، وتمويلها هدية للقاهرة من أغاخان الرابع، سليل الفاطميين خلفاء القاهرة.

سبب إنشاءالحديقة

وفي عام 1984، كان الآغا خان الرابع يزور القاهرة لحضور مؤتمر. ورأي من شرفته بفندق حام وأنقاض تراكمت خلال 500 عاما في منطقة الحديقة، فقرر التدخل وتطوير تلك المنطقة من العصور الوسطى من خلال برنامج دعم المدن التاريخية الهدية التي تشتد الحاجة إليها من واحة في هذه الصحراء الحضرية. خصص مبلغ 30 مليون دولار للمشروع ووضع مسؤولية مكتب العمارة والعمران المحلي.

وبدأت أعمال بطبقة من التربةبعمق تراوح بين 0.5 إلى 2.0 متر وتم نقل إجمالي 1.5 مليون متر مكعب من الركام والتربة وهو ما يمثل أكثر من 80000 شاحنة.

أصر المصممون تخطي الصعاب والمعوقات التي قابلتهم. في إنشاء حديقة الازهر وادمجوا تقاليد المناظر الطبيعية الإسلامية التقليدية في تصميمهم واختيارهم للمساحات الخضراء، والسماح لتدفق الماضي للمدينة بالعودة إلى الحياة،و الحفاظ علىي التراث التاريخي.

حديقة الأزهر



كما تضم الحديقة العديد من العناصر التاريخية الفارسية والتيمورية ومنها قنوات المياه والنوافير.،وتمتزج بالعناصر الحديثة والتقليدية.

تم دمج الحدائق الرسمية ذات المدرجات المركزية، والاستخدام المؤكد للنافورات، والأعمال الحجرية متعددة الألوان، والحدائق الغارقة، والممرات المائية المتقاطعة، والهندسة الإسلامية افي تصميم موقع معاصرحديقة الأزهر للعمارة الإسلام. تقع المقاهي عند المدخل، ويتم ترتيب ساحات اللعب والإطلالات الخلابة على طول المسارات المنحنية.

افتتحت حدائق الأزهر للجمهور عام 2005، وهي. تم دمج الحدائق الرسمية ذات المدرجات المركزية، واستخدامالأعمال الحجرية متعددة الألوان، والحدائق الغارقة، والممرات المائية المتقاطعة.