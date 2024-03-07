محافظ القليوبية يشهد ماراثون المشي احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، المهرجان الرياضي الترويحي ماراثون المشي، احتفالا باليوم العالمي للمرأة الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع جهاز الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - القاعدة الشعبية، لدعم دور المرأة فى تشكيل وعي الأمة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أطلق إشارة البدء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بتوقيت موحد على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة، وسمر مجدي محمد مندوب وزارة الشباب والرياضة، والكابتن محمد عزازي مدير إدارة الرياضة بالمديرية وقيادات المديرية والسادة مديري الإدارات الفرعية.

وانطلق الماراثون من أمام مبنى ديوان المحافظة بمشاركة أكثر من 500 إمرأة وفتاة مصرية من أبناء مراكز الشباب والهيئات الشبابية بمشاركات أعضاء أندية الفتاة والمرأة وعضوات مراكز الشباب وأعضاء المشروع القومي ألف بنت ألف حلم على مستوى محافظة القليوبية حتى حديقة صقلية بالفلل ببنها، ويتضمن المهرجان الرياضي الترويحي ألعاب ومسابقات ترويحية للمشاركات من المراكز الرياضية للفتاة والمرأة ، والمركز الرياضي للفتاة والمرأة ببنها ومشتهر بطوخ.

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة، هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، وأن الوزارة تحرص على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، انطلاقاً من الدور البنّاء للمرأة داخل المجتمع، وكونها تمثل الركن الرئيسي في بناء المجتمع والحفاظ على الأسرة ، في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030" والتي تهدف إلى ترسيخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية.