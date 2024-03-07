وزير السياحة: التفتيش على النوادي الصحية بالفنادق "غير قانوني"

قالت غرفة المنشآت الفندقية ان وزارة السياحة والاثار هى الجهة المختصة دون غيرها بإصدار تراخيص الأندية الصحية وصالات الجيم وحمامات السباحة والملاعب والرياضات المائية بالمنشآت الفندقية ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل في هذا الاختصاص.

وأضافت الغرفة أنه قد ورد إليها ما يفيد شن حملات من جانب لجان تفتيش وزارة الصحة على النوادي الصحية للمنشآت الفندقية بما يخالف نص المادة ٣٠ لقانون المنشآت السياحية والفندقية رقم ٨ لسنه ٢٠٢٢ مشيرة إلى انه تمت مخاطبة الوزارة على الفور وقالت الادارة المركزية للمنشأت والمحال والأنشطة السياحية بإعداد دراسة فنية للتأكيد على عدم قانونية تلك الحملات دون وجود مختص من وزارة السياحة والاثار.

وبناء على ذلك خاطب أحمد عيسى وزير السياحة، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، للتأكيد على أن ترخيص التشغيل الصادر عن السياحة يشمل النادي الصحي باعتباره مرفق من مرافق الفندق خاصة وأنه في تاريخ ٩ اغسطس ٢٠١٧، وردت فتوى من ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلى اختصاص وزارة السياحة والاثار دون غيرها بإصدار تراخيص الاندية الصحية وصالات الجيم وحمامات السباحة بالمنشأت الفندقية.

وتابعت الغرفة بان وزير السياحة أكد في خطابه على ضرورة تفيد فتوى مجلس الدولة مشددا على اهمية التنسيق مع وزارة الاسياح في حال إيفاد أي لجان من وزارة الصحة الى المنشأت الفندقية والسياحية وذلك اعمالا بنص المادة ٣٠ من نص القانون.