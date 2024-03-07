الزراعة تحدد الأيام المناسبة لري محصول القمح حتى الأحد المقبل

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، التابع لوزارة الزراعة، أن الفترة الحالية حرجة جداً لزراعات القمح، حيث أنها فترة تزيد فيها احتمالية هبات قوية للرياح في حين أن سنابل القمح أصبحت ثقيلة ففي حالة تم الري أثناء هبوب الرياح أو قبلها مباشرة يحدث رقاد للقمح جزئي أو كلي .

وأوضح فهيم، أن هبات الرياح تكون دائما بعد الظهر أو آخر اليوم، بالتالي ينخدع بعض المزارعين في هدوء وسكون الجو صباحاً .

وأشار فهيم ، إلى أنه بناء على قراءات نماذج التنبؤ بالمناخ في الفترة من الخميس حتى الأحد (7-10/ 3 / 2024) بالنسبة لهبات الرياح التى تكون اكبر من 35-40 كيلو متر في الساعة كما يلي:



الخميس 7 /3 : يوجد هدوء نسبي لهبات للرياح في كل الجمهورية ويمكن الري في كل المحافظات ولا ينصح بالري في محافظات دمياط – بورسعيد - كفر الشيخ - وشمال الدقهلية.

الجمعة 8 /3: يوجد هبات للرياح في محافظات الوجه البحري ولا ينصح اجراء الري في هذه المحافظات ويمكن الري في محافظات القليوبية – الجيزة – بني سويف – الفيوم - المنيا – الفيوم - أسيوط -سوهاج – قنا – الأقصر – اسوان – الوادي الجديد.

السبت 9 /3 : يوجد هدوء نسبي لهبات للرياح في معظم الجمهورية ويمكن الري في معظم المحافظات ولا ينصح بالري في محافظات دمياط – بورسعيد - وشمال الدقهلية. – الجيزة – الفيوم – بني سيوف.

الأحد 10 /3 : يوجد هبات للرياح في كل محافظات الجمهورية ولا ينصح بالري في كل الجمهورية.

ويمكن إضافة من 10 – 12 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري في برميل مع الاستعداد لمكافحة حشرات المنّ لأنها بدأت تظهر وتنتشر الفترة دي (والرش هيكون اسيتامبريد مع لمبادا 5% ).