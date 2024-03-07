محافظ القليوبية يتابع إزالة 6 طوابق ببرج مخالف بمدينة طوخ

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة 6 طوابق من برج مخالف بدون ترخيص بمدينة طوخ تبلغ مساحة البرج 640 مترًا مربعًا، مما يشكل خطرًا على سلامة المواطنين.

وتأتي هذه العملية ضمن حملة المحافظة لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك لفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

وجرت أعمال الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن مجهودات الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وأكد المحافظ، حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها إزالة مخالفات بمدينة طوخ، حيث سبق وأن قامت المحافظة بإزالة العديد من المخالفات في مناطق مختلفة من المدينة من بينها برج مكون من 14 طابق على الطريق الزراعي.

وفي إطار متابعته لتطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، تفقد المحافظ شركة لتجارة وتوزيع المواد الغذائية بعد توفير 71 طن سكر للشركة، لتعبئته وتوزيعه تحت إشراف مديرية التموين بالقليوبية لبيعه للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على جودة وكميات السكر المخصصة للمبادرة، ومدى توافرها بأسعار ومخفضة للمواطنين، مؤكدا أهمية توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما وجه المحافظ بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو احتكار للسلع وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مُخفضة، وتحسين مستوى المعيشة.