يوم الشهيد| حتى لا ننسى.. البطل جمال الدين إبراهيم عزام

مع اقتراب الاحتفال بيوم الشهيد الذي تحتفل به مصر بعد غد السبت الموافق التاسع من مارس كل عام، وحتى لا ننسى شهداءنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل صون تراب مصر، هنا نتذكرهم ونسلط الضوء على سيرتهم العطرة احتفالا بيوم الشهيد، وسلام على من أتى الدنيا في صمت وأدى واجبه في صمت ورحل في صمت، وسلام على من أمن الناس دون أن ينتظر مقابل، حتى لا ينسى التاريخ ذكري استشهاد أبطال وضعوا أرواحهم فداء لهذا الوطن.

الشهيد نقيب صاعقة جمال الدين إبراهيم عزام، الدفعة 53 حربية، قائد سرية المجهود الرئيسي بالكتيبة 43 صاعقة، والتي كلفت بالإغارة والهجوم على آخر موقع حصين لخط بارليف جنوبا" وهو موقع لسان "بور توفيق"، وتسرد “البوابة نيوز” قصة استشهاده كما نشرت في مجلة النصر التابعة للقوات المسلحة في عددها 566 الصادر في أغسطس عام 1986.

حصل الشهيد جمال الدين إبراهيم عزام، على فرقة الصاعقة الراقية عقب تخرجه، وعين مدرسا بمدرسة الصاعقة، وذلك نظرا لامتيازه في التدريب.

عرف عن الشهيد قوة تحمله، ولياقته البدنية العالية حيث كان رياضياً، ومارس أكثر من لعبة رياضية ومنها لعبة الجمباز والجودو، وشارك في مسابقات القوات المسلحة للياقة المفتوحة ممثلا" لقوات الصاعقة، وتفوق في معظمها وفاز العديد من المرات.

وعند رفع درجة استعداد القوات المسلحة عام 1973 انضم الشهيد جمال الدين إبراهيم عزام إلى إحدى وحدات الصاعقة المكلفة باقتحام قناة السويس في الموجات الأولى واحتلال لسان بورتوفيق، وذلك عقب تدمير النقطة القوية التي ركز فيها العدو الكثير من الأسلحة والمعدات نظرا لحيوية الموقع.

وتعرضت السرية التي يقودها الشهيد لوابل كثيف من النيران أثناء العبور فأصيب القارب الذي يقل الشهيد فسقط ومن معه في الماء عقب إصابته هو الآخر.

استطاع الشهيد "جمال الدين إبراهيم عزام" ومن معه السباحة والوصول للشاطئ الشرقي للقناة، رغم إصابته الشديدة، والقيام بحصار النقطة القوية إلا أنه سطر اسمه ضمن أبطال الوطن الذين ضحوا بأنفسهم لإنقاذ مصر.

وجد الشهيد أن أحد أسلحة العدو تنتج نيرانا كثيفة تؤثر على عبور باقي الوحدة، فضحى بنفسه واقترب من موقع السلاح لتصيبه دفعة أخرى من النيران وازدادت حالته سوءا، ولكنه أصر واقترب أكثر وأكثر ليلقي بقنبلة يدوية في فتحة الموقع فيدمره لتنجح باقي الوحدة في العبور واستكمال الحصار حول النقطة، التي استسلمت عقب أيام من الحصار في حضور مندوبي وكالات الأنباء العالمية وتحت إشراف هيئة الصليب الأحمر الدولي.

وشاهد العالم العلم المصري وهو يرتفع فوق لسان "بور توفيق، ورفع قائد الموقع الإسرائيلي المهزوم يده بالتحية العسكرية إلى قائد الكتيبة المصري المنتصر.

إلا أنه الشهيد البطل لم يكن موجود في تلك اللحظات، ليشهد عظمة الانتصار ونتيجة أفعاله البطولية، وكرمت محافظة الجيزة الشهيد بإطلاق اسمه على الشارع الذي كان يقطن به.

وتحتفل مصر في يوم 9 مارس سنويا بيوم الشهيد للتأكيد على فكرة التضحية بالروح من أجل الكرامة والوطن والعطاء دون مقابل حيث يحتفل بالشهداء تخليدا للتضحية وقيمتها النبيلة التي قدموها لبلادهم، ويتم تكريم أسر الشهداء في هذا اليوم من قبل رئيس الجمهورية تأكيد على تخليد ذكراهم ودورهم البطولي والتضحية بدمائهم.

وينيب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة لوضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة.

ويوم الشهيد هو ذكرى استشهاد واحد من أشهر العسكريين وأول قائد عسكري مصري شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وهو الفريق أول عبدالمنعم رياض حيث استشهد في 9 مارس عام 1969 على يد العدو الصهيوني بعدما خاض معركة بطولية وأصبح هذا اليوم "عيد للشهداء المصريين".