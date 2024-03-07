بعد نجاحها في كينيا.. بعثة التصديري للصناعات الكيماوية تنطلق للسوق الأوغندية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن انتهاء فعاليات بعثته التجارية إلى كينيا، والتي نظمها بالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات في الفترة من 3 وحتى 6 مارس الجاري.

شهدت البعثة لقاءات مكثفة للشركات المشاركة وعددها 30 شركة بالمشترين الأجانب من كينيا والدول المجاورة لها، حيث تعد كينيا دولة ساحلية وبها مواني لاستقبال الواردات من مختلف دول العالم.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس، إنه يتابع أعمال البعثة التجارية بشكل مستمر، معربا عن امتنانه لدعم التمثيل التجاري في دولة كينيا وكذلك البنك التجاري الدولي لأعمال البعثة.

وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن كافة القطاعات المشاركة سواء من مجلس الكيماويات بقطاعاته المختلفة أو مجلس مواد البناء وجدت إقبالا من المشترين حيث تم الاتفاق علي عدد من التعاقدات المبدئية التي سيتم متابعتها حتى دخولها حيز التنفيذ.

وأكد أن الشركات المصرية استطاعت تحقيق كثير من أهداف البعثة المرجوة وعلى رأسها إقبال السوق الكينية على المنتجات المصرية والتي وجدت رواجا ما بين العملاء من كينيا.

من جانبه كشف يحيى المنشاوي مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه سوف ينطلق الوفد المصري إلى اوغندا اليوم الخميس، لبدء بعثة جديدة ولقاء عملاء جدد في السوق الأوغندية.

يذكر أن الوفد المصري يضم ممثلي 30 شركة مصرية إضافة إلي ممثلي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة (محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ويحي المنشاوي مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي ) ومن مجلس مواد البناء و الحراريات أحمد عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي وعمر منصور وريم محمد من الفريق التنفيذي لمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووليد الزمر مستشار التجارة والترويج بمشروع تريد والدكتورة أمل غزال.