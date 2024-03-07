الخارجية الأمريكية: مبعوث القرن الأفريقي يبحث مراجعة "اتفاق بريتوريا"

يعتزم المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي مايك هامر، الوصول إلى إثيوبيا اليوم الخميس للمشاركة في اجتماعات "مراجعة استراتيجية يستضيفها الاتحاد الأفريقي لتنفيذ اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية بين الطرفين، في الفترة من 7 إلى 13 مارس الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس الأربعاء، إن رحلة "هامر" ستتضمن رحلته التي تمتد حتى 20 مارس المقبل ستتضمن أيضا زيارة لندن وروما.

وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أنه "رغم إسكات الأسلحة، فمن الضروري اتخاذ خطوات إضافية ضرورية لتحقيق سلام دائم، بما في ذلك التقدم السريع في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ والعمل المستمر بشأن عملية عدالة انتقالية ذات مصداقية، وتسريع الأنشطة لتمكين عودة النازحين داخليا".

وأشارت الخارجية إلى أنه من المتوقع أن يجتمع السفير هامر مع مسؤولي الحكومة الإثيوبية "لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الحوار لإنهاء العنف في منطقتي أمهرة وأوروميا، وكذلك مراجعة القضايا الإقليمية الأوسع".

ويعد اجتماع "المراجعة الاستراتيجية" المقرر للاتحاد الأفريقي هو الأول منذ توقيع اتفاق بريتوريا ويأتي بعد أسبوع من إعلان إدارة تيجراي المؤقتة قرارها بالتعامل مع الحكومة الفيدرالية بشأن الاتفاق من خلال الاتحاد الأفريقي حصرا.

وقالت الإدارة الإقليمية لتيجراي بعد موافقة المجلس الإقليمي على القرار: "ستجرى المناقشات المقبلة حصريًا من خلال لجنة الاتحاد الأفريقي"، موضحة أن المناقشات مع مندوبي الاتحاد الأفريقي والوسطاء المعينين والحكومة الفيدرالية ستجرى في الأسابيع المقبلة بهدف معالجة التحديات المستمرة المتعلقة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية بريتوريا.

وكانت هناك اختلافات متزايدة بين الحكومة الإثيوبية وإدارة تيجراي المؤقتة فيما يتعلق بالتوقعات التي لم يتم تلبيتها من اتفاق بريتوريا، ولا سيما بشأن الوضع الذي لم يتم حله في غرب وأجزاء من جنوب تيجراي، والتي لا تزال تحتلها القوات التابعة للحكومة من منطقة أمهرة المجاورة وما نتج عن ذلك من تأخر في عودة النازحين وانسحاب القوات الإريترية.

كما أن هناك اختلافات بين الجانبين في الاستجابة البطيئة للجفاف الشديد المستمر الذي يودي بحياة المئات في منطقة تيغراي، وتأخر التقدم في عملية نزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج قوات تيجراي.

في التاسع من فبراير الماضي، التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وأعضاء حكومته بوفد بقيادة جيتاشيو رضا، رئيس الإدارة المؤقتة لتيجراي، وكبار المسؤولين في الجبهة الشعبية لتحرير تيحراي لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق بريتوريا.

وعلى الرغم من أن الحكومة الفيدرالية امتنعت عن تقديم تفاصيل حول نتائج الاجتماع، إلا أنه في مؤتمر صحفي لاحق، قال جيتاتشو رضا، رئيس إدارة تيجراي المؤقتة، إن التغيير الحالي في التركيبة الديموغرافية لغرب تيجراي، إلى جانب النزوح المستمر للسكان. سكانها، يحول دون جدوى إجراء استفتاء، مما يشكل اختلافًا صارخًا عن الموقف الذي تتبناه الحكومة الفيدرالية.

وقبل يومين، أعلن وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بيلاي، عن خطط الحكومة الفيدرالية لإعادة المدنيين النازحين من غرب تيجراي إلى أماكن إقامتهم "تمهيد الطريق لإجراء استفتاء يهدف إلى تسوية النزاع الإقليمي بشكل نهائي".

وكشف أبراهام عن خطة للحكومة الفيدرالية لإنشاء "هيكل إداري مؤقت في مناطق غرب تيجراي، مدعومًا بتخصيص مباشر للموازنة والتمكين المحلي، لحين إجراء الاستفتاء".

وكشف تقرير صادر عن صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية في يناير من العام الجاري أن ما يقرب من 7000 مدني نازح حديثًا من غرب وشمال غرب تيجراي، وهي المناطق الخاضعة حاليًا لسيطرة قوات أمهرة التابعة للحكومة الفيدرالية، كانوا يبحثون عن ملجأ في بلدة إنداباجونا، بالقرب من شاير، في شهر واحد فقط وحده.