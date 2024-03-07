اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي اليوم الخميس 7 مارس 2024، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري فإن قيمة الطرح الأول يبلغ نحو 30 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 30 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

وتعتبر أذون الخزانة، أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهراً، أي أقل من عام.

وتلجأ الحكومة إلى بيع أذون الخزانة من أجل توفير التمويل اللازم لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة إحدى الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الاستثنائي أمس رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، بنسبة 6% دفعة واحدة لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وبحسب المركزي، فإن هذه الخطوة تستهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم ، مؤكدا أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.