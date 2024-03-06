دوري أبطال أوروبا.. فينيسيوس وبيلينجهام يقودان هجوم ريال مدريد أمام لايبزيج

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، نظيره لايبزيج على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البرازيلي فينيسيوس جونيور، هجوم الملكي أمام الفريق الألماني، رفقة الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

ويعاون فينيسيوس وبيلينجهام في الخط الهجومي، الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، على أن يجلس رودريجو جوس على مقاعد البدلاء.

وكان الريال، تغلب على لايبزيج بهدف للا شئ على ملعب رد بول أرينا في مباراة الذهاب بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة لايبزيج

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كافخال - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي

وفي الهجوم: جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور.