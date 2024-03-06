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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات حول إصابة طالب إثر مشاجرة بينه وبين آخر بمنشأة القناطر

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر الجهات المختصة بالجيزة التحقيقات حول نشوب مشاجرة بين طالبين وإصابة أحدهما بحديدية على رأسه.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب وطلبت إعداد تقرير مفصل حول حالته.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طالب مصاب بكسر في الجمجمة وفقدان للوعي وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وسؤال أهليته اتهموا زميله طالب بذات المدرسة بالتعدي عليه بماسورة حديدية وضربه على رأسه بسبب خلافات سابقة بينهما عقب خروجهما من المدرسة، وبعد التأكد من صحة البلاغ تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإجراءات القانونية إرتكاب الواقعة بسبب خلافات بمديرية أمن الجيزة