كوريا الجنوبية تخطط لإنشاء موقع أرضي لإطلاق الصواريخ العسكرية

كشفت وكالة شراء الأسلحة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء عن خطط لإنشاء موقع أرضي لإطلاق الصواريخ العسكرية. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير المكان اللازم لعمليات إطلاق الأقمار الصناعية المستقبلية، والتي تشمل عشرات من أقمار الاستطلاع الصغيرة الحجم بحلول عام 2030.

أوضحت الوكالة أن إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي قدمت خطتها للرئيس "يون سيوك-يول" في إحاطة حول السياسات.

وأشار مسؤول في الإدارة إلى أن الجيش الكوري يواجه بعض القيود بسبب الظروف الجوية في البحر، مما يجعل الموقع الأرضي ضروريًا لضمان عمليات إطلاق ناجحة.

يأتي هذا الإعلان بعد نجاح كوريا الجنوبية في إطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري المحلي من قاعدة عسكرية أمريكية في كاليفورنيا في ديسمبر الماضي.

ويهدف مشروعها الفضائي إلى وضع 5 أقمار صناعية للاستطلاع متوسطة الحجم في المدار بحلول عام 2025.

تستهدف كوريا الجنوبية أيضًا زيادة صادراتها الدفاعية بشكل كبير. ووفقًا للوكالة، تهدف إلى تأمين صادرات بقيمة 20 مليار دولار هذا العام، بعد تحقيق 14 مليار دولار العام الماضي.

في عام 2022، أعلنت كوريا الجنوبية عن هدفها لتصبح رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم بحلول عام 2027. وقد ساعدت سلسلة من صفقات الأسلحة الكبرى مع بولندا في تحقيق هذا الهدف، حيث صدرت البلاد ما قيمته 17 مليار دولار من السلع الدفاعية في ذلك العام.

تسعى كوريا الجنوبية إلى تعزيز قدراتها الفضائية والدفاعية من خلال إنشاء موقع أرضي لإطلاق الصواريخ العسكرية وزيادة صادراتها من الأسلحة. وتسعى هذه الخطوات إلى جعل كوريا الجنوبية لاعبًا رئيسيًا في السوق العالمية للدفاع.