العراق يعلن دعمه لوكالة الأونروا بـ25 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، عن تبرع بلاده بمبلغ 25 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

جاء ذلك على هامش اجتماع الدورة الـ161 لمجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في مقر الجامعة العربية.

وأكد الوزير العراقي على موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هناك هجمة قوية على وكالة الأونروا تتمثل في قطع الدعم عنها من قبل العديد من الدول الغربية.

ودعا الدول العربية وغير العربية إلى الاستمرار في دعم الوكالة، لأن إخفاقها في عملها يعني عدم دعم اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي الإضرار بالقضية الفلسطينية.

وأوضح حسين أن مجلس الوزراء العراقي قرر في اجتماعه قبل أسبوعين دعم وكالة الأونروا بـ 25 مليون دولار، ورأى أنه من الضروري الإعلان عن هذا القرار ودعوة الدول الأخرى إلى حذو حذوه.

وشدد على أن الحرب على غزة هي انتهاك لجميع القوانين الدولية، خاصة القانون الدولي الإنساني، معتبرًا أن سياسات بعض الدول الغربية تجاهها هي سياسات غريبة.

ويأتي هذا التبرع من العراق في ظل ظروف صعبة تواجهها وكالة الأونروا، حيث تواجه عجزًا ماليًا كبيرًا بسبب قطع العديد من الدول الغربية دعمها لها.

ويعتبر دعم العراق لوكالة الأونروا خطوة مهمة تدل على التزام بغداد بالقضية الفلسطينية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين.