ما هو "رهاب الألوان" أو الكروموفوبيا؟

الكثير من الناس يعانون من مشكلة "رهاب الألوان" ويشعرون بخوف شديد عند رؤية بعض او جميع الالوان وهو اضطراب يسمى"كروموفوبيا" مصاب به اشخاص لديهم نفور شديد من لون واحد او لونين على وجه الخصوص او الشعور بالخوف من الالوان الزاهية وهذاالاضطراب بالرغم من غرابته مزعج وشديد ومقلق وتوضح "البوابة نيوز" كل ما تريد معرفته عن هذا الاضطراب.

-ما هو الكروموفوبيا:

حالة معينة من الرهاب، مثل اي رهاب يعاني منه شخص ضد شيء معين كرهاب المواقف وينتج رد فعل معين من الشخص عند التعرض للشيء الذي يخاف منه ومن يعاني من الرعاب يكون شخص اكير عرضة للخوف والقلق على عكس اي شخص ثاني

-اعراض الاضطراب:

الشعور بالانزعاج والقلق والخوف عند رؤية لون يثير رهابهم.

مواجهة صعوبة في التنفس.

التعرق الشديد.

قد يصابون بنوبة هلع.

تجنب مغادرة المنزل.

قد يؤثر على علاقتهم والعمل وتفاعلهم في المجتمع.

خفقان القلب

الدوخة.

ارتجاف واهتزاز.

اضطرابات المعدة.





-اسباب رهاب الالوان:

من يعاني من طيب التوحد.

من لديه مشاكل مع القلق العام.

من يعاني من نوبات الهلع.

اضطراب الوسواس القهري والامراض العقلية.

مشاكل مع الاكتئاب.

عوامل وراثية وبيئية.

من يعانون من مشاكل عقلية.

-علاج الكروموفوبيا:

العلاج النفسي

العلاج السلوكي

العلاج بالتعرض للالوان التي تسبب الرهاب بطريقة معينة عن طريق الطبيب

اللجوء للأدوية في بعض الحالات