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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بطريرك الكلدان بالعراق يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية

الكاردينال لويس روفائيل
الكاردينال لويس روفائيل ساكو
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استقبل الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في الدير الكهنوتي بعينكاوا - أربيل العراق،  فيكتوريا تايلور Victoria Taylor نائب مساعد وزير الخارجية الامريكية والوفد المرافق لها.

تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع المسيحيين في العراق، ومضايقاتهم، وتهميشهم خصوصاً من قبل عائلة واحدة تدَّعي المسيحية. 

تناول الحوار أيضاً قضية سحب المرسوم (147) بطريقة غير قانونية ومُهِينة. وتفرّد الجهات المسيطرة باختيار وتعيين رئيساً لديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، هو بالحقيقة ليس مرشَّحاً من الكنيسة الكلدانية والكنائس السبعة الأخرى، بل ينتمي إلى بابليون، وقاموا بنزع صلاحيات الأساقفة، بحيث فرضوا المصادقة على شهاداتهم من قِبل الديوان.

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الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان الدير الكهنوتي بعينكاوا أربيل العراق فيكتوريا تايلور نائب مساعد وزير الخارجية الامريكية