ضبط 4 عناصر إجرامية لاتجارهم في المواد المخدرة بالمنيا والبحيرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية بنطاق مديريتى أمن (البحيرة- المنيا) بالاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والأقراص المخدرة .. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما على النحو التالى:

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.. وبحوزتهما (25 فرد محلى) .

مديرية أمن المنيا

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص.. وبحوزتهما (10 فرد محلى- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض) .

مواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.