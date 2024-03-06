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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط 4 عناصر إجرامية لاتجارهم في المواد المخدرة بالمنيا والبحيرة

ضبط 4 عناصر اجرامية
ضبط 4 عناصر اجرامية لاتجارهم في المواد المخدرة
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رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية بنطاق مديريتى أمن (البحيرة- المنيا) بالاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والأقراص المخدرة .. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما على النحو التالى:
مديرية أمن البحيرة
 ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.. وبحوزتهما (25 فرد محلى) .
مديرية أمن المنيا

 ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص.. وبحوزتهما (10 فرد محلى- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض) .
 مواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار. 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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