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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مقتل طالب على يد زميله في مشاجرة بمدرسة كفر منصور الثانوية بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت مدرسة الثانوية العامة بقرية كفر منصور التابعة، لإدارة طوخ التعليمية، واقعة مؤسفة بعد مقتل طالب في مشاجرة بين عدد من الطلاب بأسلحة بيضاء.

ووفق ما ذكره شهود العيان، أن المشاجرة أسفرت عن مقتل طالب على يد صديقه قبل وصول للمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب داخل مدرسة كفر منصور الثانوية، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مقتل طالب على يد صديقه، إثر تلقيه طعنة نافذة بمطواة، وسقط غارقا في دمائه وجرى نقله للمستشفى ولكنه توفى قبل وصوله، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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