أبرزهم وسام أبو علي.. تعرف على غيابات الأهلي في نهائي الكأس ضد الزمالك

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددا من اللاعبين في مباراة القمة ضد الزمالك بنهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل على استاد “الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياضة.

ويغيب عن الأهلي في قمة نهائي الكأس 9 لاعبين لأسباب مختلفة سواء للإصابة أو أسباب فنية جعلت السويسري مارسيل كولر يستبعدهم من قائمة الفريق.

ويغيب عن الأهلي كل من محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم للإصابة، بالإضافة للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الذي تم استبعاده في اللحظات الأخيرة بعد تأكد عدم جاهزيته للمباراة، بينما يغيب كل من أحمد عبد القادر وكريم الدبيس ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

وسافرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، إلى السعودية صباح اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.