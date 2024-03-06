تجار السيارات: وقف البيع والشراء مؤقتا لحين استقرار سعر الدولار

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن قرار البنك المركزي المصري بشأن تعويم الجنيه، أربك سوق السيارات المصرية.

وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن بعض تجار وموزعي السيارات في مصر، قرروا وقف حركة بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة مؤقتا، بعد تعويم الجنيه.

وأوضح أن قرار بعض وكلاء السيارات، بشأن وقف البيع مؤقتا لحين استقرار سعر الصرف الرسمي، وإعادة تسعير السيارات حسب التكلفة.

وأكد رئيس رابطة التجار، أن توفير العملة الصعبة في البنوك للمستوردين والوكلاء، سيؤدي إلى ثبات أسعار السيارات وعدم زيادتها.

وقبل أيام، نصح أبو المجد، المواطنين بسرعة شراء السيارات في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه الوقت الأنسب أمام المقبلين على الشراء.