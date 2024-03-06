تشاهدون اليوم.. ريال مدريد يستضيف لايبزيج بدورى الأبطال وفاركو يصطدم ببيراميدز

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 على النحو التالي:

* دورى أبطال أوروبا :

10:00 مانشستر سيتي - إنجلترا × كوبنهاجن - الدانمارك

10:00 ريال مدريد - إسبانيا × لايبزيج - ألمانيا

*الدورى الأوروبى:

07:45 سبورتينج لشبونة - البرتغال × أتلانتا - إيطاليا

*الدورى المصرى الممتاز:

07:00 بيراميدز × فاركو