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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ريال مدريد يستضيف لايبزيج بدورى الأبطال وفاركو يصطدم ببيراميدز

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 على النحو التالي:
* دورى أبطال أوروبا :
10:00 مانشستر سيتي - إنجلترا × كوبنهاجن - الدانمارك
10:00 ريال مدريد - إسبانيا × لايبزيج - ألمانيا
*الدورى الأوروبى:
07:45 سبورتينج لشبونة - البرتغال × أتلانتا - إيطاليا
*الدورى المصرى الممتاز:
07:00 بيراميدز × فاركو

تشاهدون البوم دورى أبطال اوروبا الدوري الأوروبي ريال مدريد بيراميدز