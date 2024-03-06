تعرف على مستجدات جهود مصر لوقف الحرب على غزة

أكد المستشار الدكتور أحمد فهمي متحدث الرئاسة، أن مصر منذ أول لحظة تسعى لوقف إطلاق النار في غزة لإنهاء الأزمة وإدخال المساعدات، مؤكدا أن معبر رفح مفتوح 24 ساعة لا ولم ولن يغلق أبدا، ومفتوح دائما للمساعدات وشعب وحكومة مصر قدموا أكثر من ثلاثة أرباع المساعدات التي تدخل غزة وتحملنا أعباء وضغوطا لا حصر لها لا يمكن تخيلها ولم تثني مصر عن مواصلة دورها في إغاثة الأشقاء المنكوبين في غزة، وسيتم مواصلة بذل أقصى جهد كما يتم هذه الأيام للتوصل لوقف إطلاق النار.

وأكد المستشار الدكتور أحمد فهمي في تصريحات إعلامية، أن الرئيس السيسي لم يكن أول من تحدث عن العقاب الجماعي ولكن تحدث ومبكرا للغاية عن التهجير ورفض التهجير القسري وهذه كانت قراءة للدولة والمؤسسات المصرية ونبه إليها الرئيس بوضوح وقوة وحكمة وحسم وبصوت سمعه العالم كله، مشددا على أنه قد يأتي يوم ويعلم الجميع كيف تم بناء موقف إجماع وتوافق دولي حول رفض التهجير حتى أصبح أول جملة في جميع البيانات الرئاسية الصادرة عن غالبية دول العالم وهي رفض التهجير القسري تجاه مصر والأراضي المصرية وهذا لم يتم من فراغ ومن سهولة هذا موقف دولة وموقف الرئيس وهو ليس مجانيا وتم اتخاذه بقناعات وهو أمر يستحيل السماح به وكان في منتهى الأهمية لان التهجير يعني إنهاء القضية الفلسطينية للأبد دون حل وكأن كل العقود الماضية ومعاناة الشعب الفلسطيني وكفاح الشعوب العربية كل ذلك يصبح هباء.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن مصر تبذل قصارى جهدها على المسارات السياسية والأمنية والإنسانية لوقف الحرب الضروس على قطاع غزة وإنقاذ أشقائنا الفلسطينيين من ويلاتها.

وقال متحدث الخارجية: ينعقد اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم والأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة في قلب الاهتمام.. الجهود تتكاتف.. ومصر تبذل قصارى جهدها على المسارات السياسية والأمنية والإنسانية لوقف الحرب الضروس على القطاع وإنقاذ أشقائنا الفلسطينيين من ويلاتها".