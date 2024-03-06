بالفيديو.. الأرصاد: طقس دافئ نهارا والقاهرة تسجل 23 درجة مئوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تراجع لقيم درجات الحرارة عن الأمس، حيث أن بالأمس كان هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن مصادر الكتل الهوائية اليوم معظمها شمالية قادمة من على البحر المتوسط من جنوب أوروبا.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك امتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وخاصة على المحافظات الشمالية، وبالتالي سيكون هناك انخفاض بمعدل 3 درجات عن أمس.

وتابعت، أن درجة الحرارة تصل العظمي على القاهرة الكبري إلى 23 درجة مئوية والتي تعتبر المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت تماما، موضحة أن الأجواء نهارا دافئة تماما على القاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومن مائلة إلى مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يكون هناك إنخفاض فى قيم درجات الحرارة، ويكون ملحوظ أكثر ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، خاصة الأماكن المفتوحة والأماكن التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.