بفائدة تصل لـ30%.. البنك الأهلى المصري يطرح شهادة ادخار جديدة لأجل 3 سنوات

قرر البنك الأهلى المصرى اليوم الأربعاء، طرح شهادة جديدة لأجل ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوى 30٪؜ السنة الاولى و 25٪؜ للسنة الثانية و 20٪؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى 26٪؜ للسنة الاولى و 22٪؜ للسنة الثانية و 18٪؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.

كما قررت لجنة تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5٪؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19٪؜ بدورية صرف العائد شهريا.

مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27٪؜ تصرف بنهاية المدة و23.5٪؜ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23٪؜ بدورية صرف العائد يوميا.