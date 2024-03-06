بفائدة تصل لـ30%.. البنك الأهلى المصري يطرح شهادة ادخار جديدة لأجل 3 سنوات

قرر البنك الأهلى المصرى اليوم الأربعاء، طرح شهادة جديدة لأجل ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوى 30٪ السنة الاولى و 25٪ للسنة الثانية و 20٪ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.
كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى 26٪ للسنة الاولى و 22٪ للسنة الثانية و 18٪ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.
كما قررت لجنة تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5٪ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19٪ بدورية صرف العائد شهريا.
مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27٪ تصرف بنهاية المدة و23.5٪ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23٪ بدورية صرف العائد يوميا.