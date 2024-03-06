خبير اقتصادى: الدولة تقدم مبادرات لتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة

أكد الدكتور محمد باغة، الخبير الاقتصادى، أن الدولة تقدم عدد من المبادرات والتى من شأنها تخفيف الحمل الخاص بالأسعار عن المواطن قدر الإمكان، واتجهت الدولة لحزمة من البرامج الاجتماعية المهمة التى سيتم تطبيقها فى هذا الشهر، بالإضافة للمبادرات السنوية مثل "اهلا رمضان".



وأضاف محمد باغة خلال مداخلة عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن الدولة أيضا تقيم مبادرة "كلنا واحد"، ودخلت عدد من الشركات التى تريد عرض منتجاتها ويكون هناك نوعا من المسئولية الاجتماعية وعائد اقتصادى نتيجة للإقبال الكبير على هذه المنتجات.



واوضح محمد باغة أن تدخل الدولة فى هذا التوقيت بهذه المبادرات يزيد من المعروض وتعود الأسعار إلى التوازن، كما أن هذه المبادرات المدعومة من جانب الدولة وعليها رقابة توفر للمواطن السلع الأساسية التى يحتاجها وبأسعار مخفضة.