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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف سومي بطائرات مُسيرة ويستهدف مناطق عديدة

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي الأوكراني، صباح اليوم /الأربعاء/، أن الجيش الروسي قصف الإقليم ليلة أمس بطائرات بدون طيار وتم تسجيل 3 ضربات في مناطق متفرقة من الإقليم. 

وذكرت الإدارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن سومي تعرضت الليلة الماضية لهجوم بطائرة من طراز "شاهد" بدون طيار، ولسوء الحظ، تم تسجيل ثلاث ضربات في أجزاء مختلفة من المدينة".

وأضاف البيان أن جميع خدمات الطوارئ تعمل على الأرض، ويتم توفير الرعاية الطبية اللازمة للضحايا، وويجري حاليا توضيح عواقب الضربات الجوية.

وفي وقت سابق، تم إعلان حالة تأهب جوي في العديد من مناطق أوكرانيا، بما في ذلك منطقة سومي، بسبب تهديد الطائرات بدون طيار الهجومية الروسية.

 

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