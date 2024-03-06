الليلة.. مانشستر سيتي في وضع مريح أمام كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

يخوض مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، مواجهة سهلة أمام كوبنهاجن الدنماركي، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يتمتع بميزة كبيرة بعد فوزه ذهابًا 3-1 في الدنمارك.

ويحتاج كوبنهاجن للفوز بفارق هدفين على الأقل، أو الفوز بفارق هدف واحد مع تسجيل أكثر من أهداف سيتي، من أجل التأهل. هذا يضع ضغطًا كبيرًا على الفريق الدنماركي، بينما يمنح السيتي مساحة أكبر للعب بأريحية نسبية.

يمتلك السيتي واحدة من أقوى خطوط الهجوم في العالم، بقيادة إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين، كما يمتلك خبرة واسعة في اللعب تحت ضغط البطولات الكبرى، حيث خاض الفريق نهائيات دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر خمس سنوات، ووصل إلى الدور ربع النهائي في المواسم الثلاثة الماضية. هذه الخبرة ستكون مفيدة للغاية في التعامل مع ضغط مباراة الإياب.

ويتميز الفريق السماوي دكة بدلاء قوية قادرة على تعويض أي غيابات محتملة للاعبين الأساسيين، ورغم أن فوز مانشستر سيتي شبه مؤكد إلا أن الفريق قد يقع في فخ الاستهتار بسبب الفوز الكبير ذهابًا، ما يتيح الفرصة لكوبنهاجن لاستغلال أي ثغرات في تركيز الفريق.

ويبدو مانشستر سيتي في وضع مريح للغاية للتأهل إلى الدور ربع النهائي. ولكن، يجب على الفريق الحفاظ على تركيزه وأدائه القوي لتجنب أي مفاجآت محتملة، وتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة التالية من دوري أبطال أوروبا.

