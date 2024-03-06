«ثلاثاء الأعطال»| بدأ بخلل في شبكة «فودافون».. وانتهى بتوقف فيسبوك وإنستجرام.. تفاصيل وتصريحات رسمية حول الأزمات.. وخبراء أمن المعلومات يقدمون النصائح والتحذيرات

إذا كنت واحد من الملايين الذين بدأوا يومهم بالبحث عن شبكة المحمول الخاصة بك ولم تجدها فاطمئن فإنك "لست وحدك"، بل أنت واحد من نحو 47.7 مليون مشترك هم عملاء شركة "فودافون مصر"، واجهوا مشكلات في الوصول إلى شبكة للاتصالات الخلوية أو تشغيل الإنترنت عبر بيانات الهاتف نتيجة لعطل مفاجئ ضرب الشبكة الأوسع انتشارًا في مصر.

على مدار الساعات الماضية عانى الملايين من عدم استقرار الشبكة لديهم، وهو ما فسرته الشركة في بيان لاحق أن عطل فني أدى إلى تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لملايين العملاء في جميع أنحاء الجمهورية، إلا أنها لم تكشف عن سبب العطل.

بداية، أصدرت الشركة بيانا ظهر الثلاثاء، قالت فيه إن بعض المناطق تواجه صعوبات في تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع نتيجة تحديثات لأحد مكونات الشبكة تمت صباح اليوم.

وأشارت إلى أنها تعمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، معتذرة عن أي صعوبات قد تواجه العملاء، وأن جميع الخدمات عادت تعمل بشكل طبيعي، ومن المتوقع استعادة الخدمة خلال ساعات، كما أعلنت شبكة الاتصالات أنها تقوم بتقديم مقترح لجهاز تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء المتضررين فور استعادة خدمات الجيل الرابع بالشكل الكامل، وذلك تقديرا لثقة عملائها والتزامها تجاههم بتقديم أفضل الخدمات.

ونظرًا لتأثر عدد كبير من العملاء، لجأ عدد منهم إلى الحيل الذكية للوصول إلى شبكة على هواتفهم المحمولة، تلك الحيلة تكمن في تعطيل تشغيل شبكة المحمول على خواص الجيل الرابع 4G، واختيار الجيل الثالث 3G أو الجيل الثاني 2G حيث ستعمل الخدمة بشكل طبيعي.

بعد فودافون.. الأعطال تضرب "فيسبوك" و"إنستجرام" وتطبيقات "ميتا"

بعد مرور ساعات قليلة وبدء استقرار خدمات فودافون، واجه المصريون والعديد من العملاء حول العالم عطل فني في جميع المنصات والتطبيقات التابعة لشركة "ميتا" وعلى رأسها منصة التواصل الاجتماعي الأضخم "فيسبوك" و"انستجرام"، حيث عجز الملايين حول العالم عن الوصول إلى حساباتهم على المنصات التابعة لـ"ميتا".

وسرعان ما عادت المواقع والمنصات للخدمة مرة أخرى في موقف متكرر خلال السنوات الأخيرة، وكالعادة يلجأ المصريون والعديد من رواد التواصل الاجتماعي حول العالم إلى موقع "اكس" أو "تويتر سابقا"، الذي أصبح الملاذ الأخير للملايين حال تعطل منصات "ميتا"، الأمر الذي استغله رجل الأعمال، ومالك "اكس"، "إيلون ماسك"، الذي غرد قائلا: "إذا كنت ترى منشوري هذا.. فهذا يدل على أن خوادمنا تعمل بشكل جيد"، في تهكم واضح على خروج منصات وتطبيقات "ميتا – meta" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي مارك زوكربيرج.

خبير أمن معلومات يوضح حقيقة الأعطال المتكررة لمنصات "ميتا"

في هذا الشأن، قال خبير أمن المعلومات، المهندس وليد حجاج، إن العطل الذي ضرب المنصات التابعة لعملاقة التواصل الاجتماعي "ميتا" وأبرز منصاتها "فيس بوك" و"واتس آب" و"إنستجرام"، وتطبيق "ثريدس"، أصبح عطلًا متكررًا في السنوات بل والأشهر الماضية، مرجحًا أن يكون هذا العطل نتيجة لتحديثات يُجريها فيسبوك بعدما تعرض لهجمات سيبرانية متعددة في الآونة الأخيرة وكان آخرها قبل نحو عام ونصف.

وأكد خبير أمن المعلومات أنه من غير المستبعد تمامًا أن يكون العطل الذي حدث نتيجة لهجمة سيبرانية جديدة على مواقع ومنصات ميتا، خاصة "فيسبوك" الذي أصبح هدفا للكثير من الهجمات والاختراقات في الآونة الأخيرة.

ونصح "حجاج" في تصريحات تليفزيونية بضرورة توخي الحذر في فترات الأعطال وعدم التسرع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وضرورة العمل على تفعيل المصادقة الثنائية برقم الهاتف المحمول أو بالبريد الإلكتروني لضمان عدم تسريب بياناتك حال اختراق، أي من مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيزًا للخصوصية.