بيطري القناة توصي بإقامة دورات توعوية لطلاب المدارس والمجتمع المدني

اختتمت كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس احتفالها باليوم العالمي للحياة البرية، اليوم الثلاثاء، التي تضمنت برامج لتوضيح النفع المستدام للحياة البرية، ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية السلالات من الانقراض، وتحقيق التوازن البيئي، مما يؤدي دورا هاما على المستوى الاقتصادي، ورفاهية الإنسان.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد صلاح رئيس قسم الحياة البرية، وبحضور الدكتور جمال جمعه مدني أستاذ الحياة البرية، والأمين العام للاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية.

وتقدمت الدكتورة داليا منصور- خلال الجلسة الافتتاحية- بالشكر إلى الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة راعي الملتقى، موضحة أنه منذ تأسيس كلية الطب البيطري عام 1986، على يد الدكتور عبد الحميد شلبي، فإنه تم إنشاء أول قسم للحياة البرية على مستوى كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية، كما تم إعادة إنشاء وتطوير متحف الحياة البرية بها، وافتتاحه، بما يسمح بالتواصل مع المجتمع الخارجي، واستقبال الزيارات الطلابية والمدرسية إليه.

وأشار الدكتور محمد الشبراوي إلى أن الإدارة الناجحة تقوم بسلسلة متكاملة ومتواصلة، موضحا أن احتفالية اليوم تشهد حضور شركاء النجاح، وكوكبة متميزة من البيطريين لهم الدور البارز في نقل معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم في رفع قيمة الأبحاث الهادفة للحفاظ على الحياة البرية، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، حفاظا على التنوع البيولوجي لكوكبنا.

حاضر خلال الاحتفالية الدكتور أحمد محمد صلاح الدين رئيس قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان، والدكتور جمال جمعة مدني أستاذ الحياة البرية، والأمين العام للاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية، الدكتورة إيناس محمد سعد أستاذ مساعد الحياة البرية وحدائق الحيوان، الدكتور عبدالرؤوف مصطفى ريس جمعية علوم البيئة، الدكتور حسين رشاد مدير محمية أشتوم الجميل، المهندس هاني النجار مدير محمية الزرانيق، المستشار محمد هاني مدير جمعية مصوري الحياة البرية، الدكتور لؤي زنكل مدير إدارة الأمان الحيوي بوزارة البيئة، الدكتور عاطف كامل وكيل شئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية الطب البيطري بجامعة عين شمس، محمد عمرو مدير المبادرة المصرية للحفاظ على الحياة البرية.

كما تم عرض بوسترات طلابية عن أهمية الحياة البرية والتنوع الحيوي، وأنواع المحميات الطبيعية في مصر، وأهم التهديدات التي تواجه التنوع الحيوي، والتغيرات المناخية والتلوث بالبلاستك، ودور حدائق الحيوان في الحفاظ على الحياة البرية.

وفي ختام احتفالها باليوم العالمي للحياة البرية 2024 الأول والوحيد على مستوى الجامعات المصرية- أوصت كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس بعدد من التوصيات الهامة، جاءت كالتالي:

•• تنفيذ بروتوكولات تعاون بين كلية الطب البيطري والمحميات الطبيعية، في مجال الكشف عن الأمراض الوافدة الخاصة بالطيور المهاجرة، وكذلك حالات الإنقاذ الطارئة للحيوانات البرية.

•• المناشدة بضرورة تعيين الأطباء البيطريين في المحميات الطبيعية لمكافحة الأمراض الوافدة، وعلاج حالات الإنقاذ الطارئة.

•• زيادة وعي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تواجد أي من الطيور والحيوانات البرية والزواحف في الأسواق الشعبية، وذلك بعمل دورات توعوية لطلاب المدارس والمجتمع المدني.

•• توثيق الحياة البرية المصرية بالتصوير الفوتجرافي لحصر الأنواع المهددة بالانقراض.

•• عمل دورات تدريبية للتصوير الفوتوغرافي للحياة البرية لدى طلاب الكليات المهتمين بالمجال.

•• عمل قاعدة بيانات لمصوري الحياة البرية في مصر، للاستفادة القصوى منها خاصة في أوقات مراقبة وحصر الطيور المهاجرة.

•• مناشدة الوزارات المعنية بضرورة تسهيل دخول مصوري الحياة البرية للمحميات الطبيعية، خاصة في أوقات هجرة الطيور.

•• ضرورة تدريب وتمكين الشباب على كيفية العمل في منظمات المجتمع المدني، المهتمة بالحفاظ على التنوع الحيوي والحياة البرية.