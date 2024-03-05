رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الفريق الطلابي الفائز بالمركز الأول بمؤتمر مصر الدولي للطاقة

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، فريق طلاب قسم الجيولوجيا كلية العلوم، الحاصلين على المركز الأول بمسابقة Shell NXplorers بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور طارق الملا وزير البترول، بمشاركة أكبر شركات الطاقة والبترول عالميًا وبرعاية شركة Shell.

شارك في استقبال الطلاب الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،و الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم.

حضر الاستقبال الدكتور الشاذلي عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد قيصر رئيس قسم الجيولوجيا.

هذا وقد حرص الدكتور ناصر مندور على الاستماع للطلاب وتجربتهم في المشاركة بالمؤتمر.

حيث قام الطلاب بتقديم شرح تفصيلي لطبيعة المشروع الذي استهدف توفير 36 مليون دولار سنويًا، عن طريق الاستفادة من انبعاث غازات الكربون بمجمع البتروكيماويات بالعين السخنة، واستخدامه بمجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، مما يحافظ على البيئة ويوفر العملة الصعبة، ويساهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها وتدويرها وإزالتها من البيئة.

وأوصى الدكتور ناصر مندور بضرورة تكريم الفريق في مؤتمر البحوث الطلابية لكلية العلوم في أبريل القادم، والمؤتمر العام للبحوث الطلابية مايو المُقبل، بل وتعميم التكريم لجميع طلاب الجامعة الفائزين في المسابقات والحاصلين على مراكز متقدمة، وذلك تقديرًا لجهودهم ودعمًا لقدراتهم الابتكارية.



ضم الفريق كل من: الطالب محمد عبدالعظيم المقيد بالمستوى الرابع، والطلاب زياد راتب، ومحمد خالد، وميرنا صلاح، وهاجر عبدالمنعم المقيدين بالمستوى الثالث.

ومن جانبهم - أعرب الطلاب عن بالغ سعادتهم بالمشاركة في مسابقة Shell NXplorers، التي تُعد من أكبر المسابقات دوليًا وعالميًا، والتي تسعى إلى تمكين المواهب الشابة لمواجهة تحديات استدامة الطاقة وانتقالها.

يُذكر أن فريق قسم الجيولوجيا كلية العلوم قد حصل على المركز الأول في المسابقة، التي شارك بها أكثر من 66 طالب وطالبة من جميع الجامعات المصرية.