مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: الوضع في غزة فاق مرحلة اليأس

وصفت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه فاق مرحلة اليأس.

وقالت كانم - خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أثناء زيارتها اليابان لبحث سبل التعاون مع مسؤولي الحكومة اليابانية - إن الإيفاء بالاحتياجات الضرورية للأمهات في غزة بات صعبا، مشيرة إلى أن ما يصل من مساعدات ما هو إلا "غيض من فيض".

وأكدت أن النساء الحوامل في غزة لا يستطعن الحصول على ما يكفي من الماء والغذاء، مشيرة إلى أن 180 طفلا يُولد يوميا في ظل ظروف قاسية للغاية.

وأوضحت أن هناك زيادة في حالات الإجهاض، وزيادة في عدد النساء الحوامل اللائي يحتجن لإجراء عمليات ولادة قيصرية وللحصول على الدواء وأن يحدث ذلك بشكل آمن وكل هذا يصبح مستحيلا على نحو متزايد.

وحول الحرب في أوكرانيا، أشارت كانم إلى أن الكثير من النساء الأوكرانيات كن يعملن قبل اندلاع الحرب والآن خسرن وظائفهن، لكن الآن صارت غالبية النساء العائل الوحيد لأسرهن وأطفالهن في ظل مشاركة أزواجهن في القتال على خطوط المواجهة.

وأضافت أن "هناك العديد من القيود التي تعني أن الفقر يصبح قضية المرأة في ظل هذه الظروف مع استمرار الصراع".