بايرن ميونخ يكشف عن تفاصيل قميصه الجديد

كشف نادى بايرن ميونخ الألمانى، اليوم الاثنين، عن قميصه الأساسي الجديد للموسم المقبل 2024 / 2025، ليشهد عودة العملاق البافاري للون الأحمر.

وذكر النادى الألمانى عبر موقعه الرسمى، فى بيان أهدافه من الألوان والشكل الجديد لقميص بايرن ميونخ قائلاً: "يعكس نبض القلب والشغف اللذين يوحدان اللاعبين في أرض الملعب، والمشجعين في المدرجات".

وأكد النادى عبر الموقع الرسمي له أنه للمرة الأولى في تاريخ العملاق البافارى، أن يتميز التصميم الجديد بثلاث درجات مختلفة من اللون الأحمر، تمثل "الهوية والعاطفة والدراما" في اللعبة، خاصة أن الأحمر كان أكثر من مجرد لون لبايرن ميونخ، على مدار أكثر من 100 عام.

كما تمثل الدرجات الثلاث أيضا تكريما لـ بايرن ميونخ، باعتباره النادي الألماني الوحيد الذي نجح في الفوز بالثلاثية (البوندسليجا وكأس ألمانيا ودوري الأبطال) في موسم واحد.



