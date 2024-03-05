رئيس جامعة دمياط يشهد فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لقسم أصول التربية بكلية التربية

في إطار اهتمام جامعة دمياط بالنهوض والإرتقاء بمنظومة البحث العلمي برئاسة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي شهد سيادته اليوم 5 فبراير 2024 بدء فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لقسم أصول التربية بكلية التربية بالجامعة والذي جاء تحت عنوان "التوجهات الحديثة في البحوث التربوية على ضوء التحديات المعاصرة" , بهدف إلقاء الضوء على التوجهات الحديثة في مجال العلوم التربوية لتقديم استراتيجية مدروسة يُستنبط منها رؤية تربوية تواكب التقدم والحداثة.

بدأت فعاليات المؤتمر بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة القرآن الكريم.وخلال كلمته الإفتتاحية رحب السيد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة بالحضور مقدماً التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك وموجهاً الشكر للسيد الأستاذ الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق على ما قدمه من جهد وفير وتفاني في العمل خلال فترة توليه منصبه, كما أشاد سيادته بحسن تنظيم المؤتمر موجهاً الشكر للقائمين عليه.

وأضاف الدكتور رئيس الجامعة أن البحث العلمي أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها النهوض بالبحث العلمي وتتطلع نحو تحول شامل يمكنها من تبوء مكانة مرموقة في التصنيفات العالمية ومواكبة أرقى ما توصل له البحث العلمي في ضوء مستجدات العصر للوصول إلى مخرجات مخرجات يكون لها دور فعال في خدمة المجتمع وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم إدريس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور محمد عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ز الدكتور أماني عوض عميد كلية التربية والأستاذ الدكتور مرفت هاني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور محمد جمعة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية, وترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد عبد الفتاح الزكي رئيس مجلس قسم أصول التربية .

دار المؤتمر حول عدة محاور رئيسية تمثلت في واقع كليات التربية في مصر بين التنظير والتطبيق , التربية ومجابهة التحديات في أوقات الأزمات والصراعات الكبرى , التربية وتحديات الثورة الصناعية الرابعة , قسم أصول التربية ومواجهة تحديات الذكاء الإصطناعي في التعليم , الثورة التكنولوجية وأثرها في تغير القيم , التنمية المستدامة للقيادات التربوية والإدارية في ضوء الثورة الرقمية , تطوير كفايات المعلم في ضوء عصر المعلوماتية والتقنية , الثورة التكنولوجية وآفاقها التربوية و ضوابط ومعايير الجودة في التعليم الإلكتروني.

والجدير بالذكر أن المؤتمر العلمي الثاني لقسم أصول التربية سعى للخروج بتحقيق عدة أهداف أبرزها تبادل الخبرات البحثية والعلمية في جلسات ونقاشات المؤتمر ووضع خريطة مستقبلية لاتجاهات الموضوعات البحثية في مجال أصول التربية , رصد أبرز التحديات التي تواجه منظمة العمل التربوي في ضوء مستجدات العصر , صياغة رؤى استشرافية ومداخل فعالة في عملية الإصلاح والتجديد التربوي في ضوء مستجدات العصر وكذلك الإفادة من الإتجاهات العالمية المعاصرة وتطبيقاتها التربوية في العملية التعليمية ومناقشة المشكلات المجتمعية والتربوية الناجمة عن مستجدات العصر وكيفية مواجهتها بالإضافة إلى تقصي آثار مستجدات العصر على ميدان العمل التربوي والتعليمي.

وعلى هامش المؤتمر تقدمت السيدة الأستاذ الدكتور أماني عوض عميد الكلية بدرع الكلية للسيد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة .

ومن جانبه قام الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بتكريم الدكتور حاتم إدريس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور محمد عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور أماني عوض عميد كلية التربية والأستاذ الدكتور مرفت هاني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور محمد جمعة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والسيدة نهى اللبان سكرتير قسم أصول التربية بالكلية والسيدة هند النزلاوي مسئول الخدمات المعاونة بالقسم.