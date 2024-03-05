المحمدي: الدولي للطائرة البارالمبية أشاد بتنظيم البطولة الأفرو عربية بالقاهرة

أكد اللواء منصور المحمدي نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة الباراليمبية أن تنظيم البطولة الافرو عربية الاولى للأندية ، والتي أقيمت بالقاهرة في الفترة من 27 فبراير الماضي وحتى 4 مارس الجاري بمشاركة 12 فريقا من 8 دول عربية كان مميز وكأنها بطولة عالم ، بدءا من وصول الفرق وحتى المباريات كل شيء رائع .

وقال المحمدي :"شاركت في أكثر من بطولة عربية وافريقية وأوليمبية ، وارى أن تنظيم مصر للبطولة لايفرق عن كل تلك البطولات ، بل خرجت البطولة على أكمل وجه ، وكل فرد باللجنة المنظمة أدى دوره بإمتياز".

وتابع المحمدي :" البطولة أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وبدعم من اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية ، وتمت تلبية كل احتياجات الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة بشأن البطولة لتخرج على أكمل وجه ،وهو ما يجعلنا نوجه الشكر لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الباراليمبية على التنسيق مع الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية والاتحاد العربي لرياضات ذوي الاعاقة لخروج البطولة بهذا الشكل الرائع الذي يليق بإسم مصر."

وعن إشادة لوري أوكيمورا رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة البارالمبية قال المحمدي:" عندما نقول ان تنظيم البطولة مبهرا ونحن من ننظمها تكون شهادتنا مجروحة ، أما تأتي الإشادة من الخارج فهو رأي محايد ، وعندما تأتي الإشادة من رئيس الاتحاد الدولي للعبة فهو

ما يدعوا للفخر ، وقد أشادت لوري بالتنظيم ووجهت لنا الشكر ، ونرحب بأي شيء تلفت نظرنا له لنتداركه فيما بعد ".

وعن مشاركة لاعبي المنتخب المصري كمحترفين في فرق البطولة قال نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية:"نحن الآن في فترة توقف بسبب إقامة البطولة وتستمر بعد البطولة نظرا لحلول شهر رمضان ، لذا حرصنا على أن يشارك لاعبي منتخبنا كمحترفين في أندية البطولة الأفروعربية حيث يشاركون مع أندية ليبيا والجزائر والسعودية ، وهذا ما سوف ينعكس بالايجاب على منتخبنا الوطني ، حيث يستفيد اللاعبين من الاحتكاك في فترة التوقف ".

واختتم المحمدي تصريحاته قائلا : " انه بقدر ما يستفيد لاعبينا من مشاركتهم في البطولة خلال فترة التوقف المحلي ، بقدر ما انعكست تلك المشاركة بالايجاب على البطولة نفسها كونو مشاركة لاعبينا كسبت البطولة قوة ، نظرا لكون منتخبنا للكرة الطائرة البارالمبية احد افضل منتخبات العالم في اللعبة".