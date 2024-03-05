أمير الكويت يشييد بمكانة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية

أشاد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية على الساحتين الإقليمية والدولية.. مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون المثمر في شتى المجالات وترسيخه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعود نفعه عليهما وشعبيهما.

وأشار أمير الكويت - في برقية أرسلها إلى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها للإمارات اليوم /الثلاثاء/ - إلى بالغ امتنانة وعميق شكرة على منحة وسام زايد..مؤكدا اعتزازه بهذا الوسام الرفيع.

