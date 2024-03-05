ads
الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

أمير الكويت يشييد بمكانة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية على الساحتين الإقليمية والدولية.. مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون المثمر في شتى المجالات وترسيخه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعود نفعه عليهما وشعبيهما.
وأشار أمير الكويت - في برقية أرسلها إلى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها للإمارات اليوم /الثلاثاء/ - إلى بالغ امتنانة وعميق شكرة على منحة وسام زايد..مؤكدا اعتزازه بهذا الوسام الرفيع.
 

أمير الكويت الامارات