الإعدام شنقًا لربة منزل قتلت زوجة شقيقها بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أحمد محمد حلوسه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طاهر نبيل النحاس وأحمد عادل شاهين، وسكرتارية أيمن مصيلحي، اليوم الثلاثاء، بالحكم بالإعدام شنقًا علي المتهمة إكرام أحمد الصعيدي، 42 عامًا، لقيامها بقتل زوجة شقيقها إنتقامًا منها لحب أبنائها لها.

وترجع أحداث الواقعة بتاريخ 18-6-2023، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز كفر الدوار، بلاغًا يفيد بقيام ربة منزل بقتل زوجها شقيقها لخلافات أسرية بينهما وعلي الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور علي جثة " إيمان محمد أمين إبراهيم".

وكشفت تحريات البحث الجنائي، أن وراء إرتكاب الجريمة " إكرام أحمد الصعيدي"، ربة منزل، 42 عامًا ومقيمة بقرية المعدية التابعة لمركز إدكو، حيث قتلت زوجة شقيقها بسبب كره أبنائها لها لمعاملتهم بسوء ورغتبها في العمل معها بالتسول وقربهم من المجني عليها، حيث خططت لإرتكاب الجريمة إنتقامًا منها.

وأشارت التحريات، إلي أن المتهمة زرات المجني عليها في منزلها وعندما سمحت لها الفرصة قامت بإستلال سلاح أبيض ( سكين ) من المطبخ وسددت للمجني عليها عدة طعنات حتي سقطت جثة هامدة، وكما شرعت أيضا في قتل نجلة شقيقها لإخفاء معالم الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي المتهمة بمواجهتها، إعترافت بإرتكاب الجريمة وبالعرض علي المحامي العام المستشار هشام حاتم، قرر إحالة القضية لمحكمة الجنايات للنظر فيها، والتي قررت الحكم الصادر اليوم بعد إحالتها لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها.